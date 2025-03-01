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Расписание матчей Российской Премьер-Лиги на 1 марта

Расписание матчей Российской Премьер-Лиги на 1 марта
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Сегодня, 1 марта, состоятся четыре матча в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ на 1 марта:

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, весенняя часть сезона РПЛ-2024/2025 стартовала вчера, 28 февраля, матчем «Динамо» Махачкала — «Локомотив» (1:1).

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата «Краснодар» с 39 очками, который лишь по дополнительным показателям опережает действующего чемпиона — «Зенит». Тройку сильнейших занимает московский «Спартак», набравший 37 очков.

В зоне вылета расположились «Ахмат» с 13 очками и «Оренбург» с восемью баллами. В зоне стыковых матчей находятся «Химки» (16 очков) и «Факел» (14 очков).

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