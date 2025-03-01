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Песьяков: появилось понимание, что плывём с новым руководством «Крыльев» в одной лодке

Песьяков: появилось понимание, что плывём с новым руководством «Крыльев» в одной лодке
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался относительно ситуации в самарском клубе. Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей за судейство.

«Повторю сказанное нашим главным тренером: у всех появилось понимание, что мы делаем и для чего. Есть ощущение, что плывём с новым руководством в одной лодке. Потому что тучи, которые одно время сгустились над командой, на руку никому не были. Ребята постарше, костяк коллектива, не обращали особого внимания на слухи и вбросы, но и у нас вопросы были. Все же любят стабильность и спокойствие. Кажется, теперь мы можем сосредоточиться на футболе и не думать о посторонних вещах.

Это как минимум шаг вперёд, чтобы все были на позитиве, показывали хороший футбол и достигали результата», — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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