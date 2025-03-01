«Арсенал» может продать одного из нападающих, чтобы купить Исака летом — Mirror

«Арсенал» рассматривает вариант с продажей либо нападающего Леандро Троссарда, либо вингера Габриэла Мартинелли с целью приобретения 25-летнего форварда «Ньюкасла» Александера Исака грядущим летом. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, при потенциальной покупке шведского игрока лондонский клуб будет вынужден продать футболистов, чтобы не нарушить финансовые правила английской Премьер-лиги. Подчёркивается, что клубы из Саудовской Аравии испытывают интерес к Троссарду и Мартинелли.

В нынешнем сезоне Исак принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: