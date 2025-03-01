Расписание матчей Первой лиги на 1 марта

Сегодня, 1 марта, состоятся три матча в рамках 22-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Первая лига. Расписание матчей на 1 марта:

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги калининградская «Балтика», на счету которой 45 очков. На втором месте идёт московское «Торпедо» с 43 баллами. В зоне стыковых матчей за выход в Премьер-Лигу (РПЛ) располагаются екатеринбургский «Урал» и «Сочи», у которых по 37 очков.

В зоне вылета расположились саратовский «Сокол» (19 очков), владикавказская «Алания» (18 очков) и «Тюмень» (12 очков).

Матчи 22-го тура Первой лиги также пройдут в воскресенье, 2 марта, и в понедельник, 3 марта.