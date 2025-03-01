Расписание матчей Первой лиги на 1 марта
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Сегодня, 1 марта, состоятся три матча в рамках 22-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Первая лига. Расписание матчей на 1 марта:
Россия — Мелбет Первая лига . 22-й тур
01 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Алания
Владикавказ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Россия — Мелбет Первая лига . 22-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Россия — Мелбет Первая лига . 22-й тур
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Не начался
Арсенал Т
Тула
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги калининградская «Балтика», на счету которой 45 очков. На втором месте идёт московское «Торпедо» с 43 баллами. В зоне стыковых матчей за выход в Премьер-Лигу (РПЛ) располагаются екатеринбургский «Урал» и «Сочи», у которых по 37 очков.
В зоне вылета расположились саратовский «Сокол» (19 очков), владикавказская «Алания» (18 очков) и «Тюмень» (12 очков).
Матчи 22-го тура Первой лиги также пройдут в воскресенье, 2 марта, и в понедельник, 3 марта.
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