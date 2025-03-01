Игрок «Пари НН» Грулёв рассказал о первом впечатлении от Виктора Гончаренко

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв поделился первыми впечатлениями от главного тренера нижегородской команды Викторе Гончаренко. 25-летний футболист стал игроком «Пари НН» в минувшем январе.

«После возвращения в Нижний Новгород ощущаю себя хорошо. Коллектив и атмосфера мне нравится. С Виктором Михайловичем идёт много общения по тактике, обсуждаем игровые моменты. Мы на постоянном контакте, в этом плане всё отлично. Мне очень нравится его подход к тренировкам, тактике, внимание к деталям. Интересно знакомиться с новым тренерским штабом, с новыми идеями. Конечно, мы пока в процессе, но первое впечатление хорошее», — сказал Грулёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Самые титулованные футбольные клубы России: