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«Наполи» — «Интер»: во сколько начнётся матч 27-го тура Серии А, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Довери. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Антонио Конте набрала 56 очков за 26 матчей. «Интер» заработал 57 очков после 26 встреч и располагается на первой строчке.

В минувшем туре неаполитанский клуб проиграл «Комо» со счётом 1:2. «Нерадзурри» победили «Дженоа» со счётом 1:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: