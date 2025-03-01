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Спортдиректор «Пари НН»: Босельи уедет на следующий день, если забьёт за весну 20 мячей

Спортдиректор «Пари НН»: Босельи уедет на следующий день, если забьёт за весну 20 мячей
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о вероятности ухода предстоящим летом уругвайского полузащитника команды Хуана Босельи.

«К Босельи был интерес и летом, и зимой. Можно сказать, что достаточно конкретный. Но пообщались с ним и с этими командами — не получили предложения, которое заставило бы нас его отпустить. С Хуаном мы всё обсудили, он готов профессионально выкладываться во второй части сезона, принял всю ситуацию. Тот факт, что Босельи заинтересовались, говорит, что за РПЛ следят за границей. Поэтому, если он проведёт вторую часть так же хорошо, как и первую, интерес может и преумножиться. В том числе и с финансовой стороны, что для него хорошо.

Если говорить о возможном уходе Босельи летом, то здесь как и в анекдоте про динозавров — 50 на 50. Многое будет зависеть от того, как он проведёт эту часть сезона. Если забьёт 20 мячей, конечно, уедет на следующий день (смеётся). Если, наоборот, будет играть хуже, интерес будет уменьшаться. Но то, что Хуан — качественный футболист, который точно является одним из главных активов нашего клуба, глупо отрицать», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне РПЛ 25-летний уругваец провёл 16 матчей за нижегородский клуб, в которых забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.

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