«Это некомпетентно». Песьяков ответил на критику со стороны Филимонова

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о критике в его адрес со стороны экс-голкипера сборной России Александра Филимонова.

«Если продолжать тему хейта, недавно очень удивился высказыванию Александра Филимонова. Полностью интервью не читал — прислали выдержку. Он говорит: «Песьяков — вратарь-катастрофа». Ну, это же некомпетентно. Филимонов рассуждает о моих ошибках, но забывает один важный нюанс.

99% этих ошибок просто не было бы, если бы меня не просили так играть! Георгич ещё в «Спартаке» мне, 20-летнему, сказал дословно: «Если ты не будешь этого делать, ты не будешь играть». Всё. Понятно, что есть ошибки на ровном месте, как с «Краснодаром», где я просто отдал мяч Сперцу — пожалуйста, поехали, 1:0. Здесь нет оправданий. Я не робот и точно так же ошибаюсь, как и все. Но есть игровые ситуации, обусловленные стилем команды.

Скажи что-то подобное Ловчев, Бубнов или кто-то ещё не из вратарского окружения, воспринял бы это за норму. Но от вратаря Филимонова такое было странно услышать. Я не обиделся, нет, но сильно удивился. Меня же не мама, не папа просит так играть, а главный тренер», — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.