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«Наполи» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 20:00

«Наполи» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 20:00
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Сегодня, 1 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Довери. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Антонио Конте набрала 56 очков за 26 матчей. «Интер» заработал 57 очков после 26 встреч и располагается на первой строчке.

В минувшем туре неаполитанский клуб проиграл «Комо» со счётом 1:2. «Нерадзурри» победили «Дженоа» со счётом 1:0.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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