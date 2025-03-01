Сергей Песьяков: для меня игра со «Спартаком» стала знаком — пора уходить из «Ростова»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался относительно своего ухода из «Ростова» в самарский клуб.

«На самом деле всё очень быстро произошло — новость в СМИ и договорённость с «Крыльями» разделили недели полторы, не больше. Мне позвонили перед игрой со «Спартаком». Перед матчем я не хотел ни на что отвлекаться — попросил вернуться к вопросу позже.

А игра сложилась хуже некуда — моя травма, ошибка, замена… Многие просят: «Господи, дай мне знак». Для меня игра со «Спартаком» будто бы стала этим знаком. Сигналом к действию: пора уходить», — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.