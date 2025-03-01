Экс-защитник «Оренбурга» объяснил, почему клубу пойдёт на пользу вылет в Первую лигу

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о перспективах клуба сохранить прописку в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«У них сложная ситуация, надо отыгрывать очков семь, а календарь не самый простой. Но, может быть, для «Оренбурга» будет лучше вернуться в Первую лигу, чтобы поменять политику, сделать определённый рефреш. В команде много футболистов, которые играют там два-три-четыре года и уже не показывают такой уровень, как в первом сезоне. Будет сложно сохранить легионеров, тех же Марина, Мансилью. И что важно, за всех них отдавали деньги, никто же не приходил бесплатно, а в Первой лиге можно оставить только четверых иностранцев. При этом, даже если клуб вылетит, я бы хотел, чтобы Слишкович остался, это хороший тренер и человек, ему стоит дать построить новую, свою команду, чтобы он попробовал сразу вернуть их в Премьер-Лигу», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

На данный момент «Оренбург» замыкает турнирную таблицу РПЛ с восемью очками, отставая на шесть баллов от зоны стыковых матчей.