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«Краснодар» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:30

«Краснодар» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 1 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 39 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков после 18 игр и располагаются на 11-й строчке. На втором месте с 39 очками находится «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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