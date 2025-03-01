«Краснодар» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 1 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 39 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков после 18 игр и располагаются на 11-й строчке. На втором месте с 39 очками находится «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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