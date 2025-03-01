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Владислав Радимов — об уходе Родригао из «Зенита»: такую конкуренцию он уже не выдерживал

Владислав Радимов — об уходе Родригао из «Зенита»: такую конкуренцию он уже не выдерживал
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Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался об уходе защитника Родригао из санкт-петербургского клуба. В пятницу, 28 февраля, сине-бело-голубые объявили о досрочном прекращении действия трудового контракта с бразильским футболистом.

«Родригао не был игроком стартового состава. Плюс в матче с «Акроном» он допускал ошибки. Давайте посчитаем количество центральных защитников в команде: Чистяков, Нино, Эракович, Алип, Дркушич — уже пять человек.

Видимо, такую конкуренцию он уже не выдерживал. И держать такого игрока, который не попадает даже в заявку, вообще не было смысла. Это логично», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Родригао перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2022 года. За этот период он принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.

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