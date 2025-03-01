«Зенит» — ЦСКА: история противостояния команд

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Сегодня, 1 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды играли друг с другом 171 раз во всех турнирах.

Победы «Зенита»: 48

Победы ЦСКА: 70

Ничьи: 53

В этих матчах сине-бело-голубые забили 188 голов, а красно-синие — 250.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 39 очков за 18 матчей. ЦСКА заработал 31 очко после 18 игр и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 39 очков за 18 игр.

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