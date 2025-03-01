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«Я бы деградировал». Вратарь «Краснодара» Агкацев — об уходе Сафонова в «ПСЖ»

«Я бы деградировал». Вратарь «Краснодара» Агкацев — об уходе Сафонова в «ПСЖ»
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о трансфере голкипера Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года.

— Раз уж упомянули Сафонова. Ты ведь был одним из первых, кто узнал о его трансфере в «ПСЖ»?
— Я знал, что есть интерес от европейского клуба. Ни для кого не секрет: если бы не состоялся трансфер Матвея, наверное, мне бы пришлось искать другую команду. Потому что я бы элементарно «пересидел».

До какого-то момента вратарь может прогрессировать в тренировочном процессе и доберётся до определённого предела, но без игровой практики прогресса не будет.

Мне кажется, в тот момент я дошёл до предела — и дальше бы деградировал, если бы не играл. Поэтому от будущего Матвея зависело и моё будущее.

Так что да, мне говорили, что к нему есть интерес. Но название клуба я узнал одновременно со всеми, — приводит слова Агкацева «Спорт-экспресс».

В субботу, 1 марта, «Краснодар» на своём поле примет самарские «Крылья Советов» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

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