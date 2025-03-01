«Ахмат» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 1 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненская команда набрала 13 очков за 18 матчей. «Рубин» заработал 26 очков после 18 игр. Команда Рашида Рахимова располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 39 очков за 18 игр.

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