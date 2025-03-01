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«Пари НН» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ начнётся в 14:00 мск

«Пари НН» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 1 марта, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе пройдёт матч 19-го тура РПЛ, в котором местный «Пари НН» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Акрон
Тольятти
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П1
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П2

На данный момент нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками и лишь по дополнительным показателям опережают «Химки», находящиеся в зоне стыковых матчей. «Акрон» идёт на девятой строчке с 22 очками.

В матче первого круга, который прошёл 5 октября в Самаре, «Акрон» и «Пари НН» разошлись миром (2:2). В той игре нижегородская команда спаслась от поражения на четвёртой добавленной к матчу минуте благодаря голу нападающего из Гвинеи-Бисау Зе Турбо.

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