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Relevo: «Реал» готов подписать Салиба в 2026 или 2027 году как свободного агента

Relevo: «Реал» готов подписать Салиба в 2026 или 2027 году как свободного агента
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Мадридский «Реал» рассматривает вариант с усилением обороны команды к 2026 году, когда закончатся контракты у защитников Антонио Рюдигера и Давида Алабы. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в стане «сливочных» крайне заинтересованы в 23-летнем центральном защитнике лондонского «Арсенала» Вильяме Салиба. Подчёркивается, что «Реал» изучает вариант с тем, чтобы подписать французского футболиста бесплатно летом 2027 года, когда у него закончится контракт с «канонирами», или летом 2026 года по сниженной цене.

В нынешнем сезоне Салиба принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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