Морозов — о Миранчуках: если бы остались в «Спартаке», то заиграли бы в «Барселоне»

Экс-тренер «Спартака» Геннадий Морoзов предположил, что полузащитники Алексей и Антон Миранчуки могли бы добиться приглашения в каталонскую «Барселону», если бы не ушли из академии красно-белых в московский «Локомотив».

«Когда я был директором, при мне в академии «Спартака» были братья Миранчуки. Они играли в испанский футбол, а потом перешли в «Локомотив» и стали играть в локомотивский. Но выросли они в хороших футболистов, игроков сборной России. Из «Спартака» их отчислил старший тренер Бодров.

Другой тренер, Пискарёв, не хотел их отчислять, но Бодров решил иначе. Миранчуки могли бы заиграть в «Спартаке». Может, уход им пошёл на пользу, но может, и нет. Возможно, если бы Миранчуки остались в «Спартаке», то заиграли бы в «Барселоне». Это достойные и умные футболисты», — приводит слова Морозова Legalbet.

На данный момент Алексей выступает за «Атланту Юнайтед», а Антон — за «Сьон».