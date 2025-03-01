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Станислав Черчесов считает, что «Спартак» станет чемпионом России

Станислав Черчесов считает, что «Спартак» станет чемпионом России
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил, какой клуб выиграет Российскую Премьер-Лигу в нынешнем сезоне.

«Кто станет чемпионом? Прошло бы два-три тура, то легче было бы определить. «Спартак» много потратил — амбиции, видимо. зашкаливают. Поэтому «Спартак», — сказал Черчесов в эфире «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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