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Филипп Лам: Компани и «Бавария» подходят друг другу

Филипп Лам: Компани и «Бавария» подходят друг другу
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Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам уверен, что мюнхенцы сделали правильный выбор минувшим летом, назначив главным тренером Венсана Компани.

«Компани и «Бавария» подходят друг другу — у него такой тип личности, который уважают игроки», — приводит слова Лама The Athletic.

На данный момент «Бавария» под руководством Компани уверенно лидирует в Бундеслиге с 11-очковым отрывом, однако у идущего на второй строчке «Байера» игра в запасе. Также при бельгийском специалисте мюнхенский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где по иронии судьбы встретится с тем же «Байером».

Напомним, «Бавария» назначила Компани на пост главного тренера в мае 2024 года. До этого он тренировал английский «Бёрнли», который не смог уберечь от вылета в Чемпионшип.

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