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«Бетис» — «Реал»: онлайн-трансляция матча 26-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30

«Бетис» — «Реал»: онлайн-трансляция матча 26-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30
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Сегодня, 1 марта, состоится матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Бетис» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 25 сыгранных матчей «Бетис» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 35 очков. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 54 очка.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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