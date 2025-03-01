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Песьяков: я был удивлён, увидев себя в стартовом составе на «Зенит»

Песьяков: я был удивлён, увидев себя в стартовом составе на «Зенит»
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Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался о пропущенном мяче на 85-й минуте матча с «Зенитом» (2:1) в 30-м туре РПЛ сезона-2023/2024. Эта победа помогла сине-бело-голубым стать чемпионами России.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 54'     1:1 Мантуан – 65'     2:1 Артур – 85'    

«С возрастом уже не так остро реагируешь на подобные моменты. Не скажу, что эта ошибка была предначертана, но я был после травмы, восстанавливался месяца полтора. Я Витальевичу сказал: «Если что, я якорь не бросаю, готовлюсь. Если буду нужен — я здесь». Я тренировался, но честно скажу: был удивлён, увидев себя в стартовом составе на «Зенит». Я же три тура до этого на скамейке просидел. И всё равно повторю: игра в Питере мне давалась. Выручал, без ошибок пасовал ногами. И тут 85-я минута. Не хватило концентрации? Тоже нет. Ну вот такая она, вратарская судьба. Рядовая ошибка, но вот в таком матче», — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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