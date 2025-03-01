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Песьяков: у Акинфеева, кажется, уже за десяток голевых передач

Песьяков: у Акинфеева, кажется, уже за десяток голевых передач
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался об игровом стиле голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Сколько у Акинфеева голевых передач? Мне кажется, за десяток уже.

От него не требуют разыгрывать мяч у своих ворот. Зачем? У него есть длинная передача на 70-80 метров, которой Игорь может отрезать всю команду соперника. Это на самом деле очень эффективно. В том числе против «Ростова», который высоко прессингует, и защитники всё время на центре поля. От Акинфеева никто не просит разыгрывать мяч у своих ворот. Есть возможность — пасует, нет — выбивает», — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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