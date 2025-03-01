Сергей Песьяков назвал два самых досадных момента в «Спартаке»

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков вспомнил об опыте игры в московском «Спартаке».

«Не то что не доиграл — скорее, не воспользовался шансом. У меня всю карьеру не было серьёзных травм, и слава богу. Но сейчас, оборачиваясь назад, вспоминаю упущенные возможности в «Спартаке», причём не по своей вине. При Эмери только заиграл — на меня Самба, здоровяк из «Динамо», упал. Сломал плюсневую кость, а через полторы-две недели матч с «Барселоной». И я его пропускаю.

С костылями сидеть смотреть, как играет Месси, очень обидно. Это первый момент. Второй — предчемпионский сезон при Аленичеве. Я заканчиваю чемпионат основным вратарём — все довольны, Дмитрий Анатольевич в восторге, сам мне в этом признавался. Говорил, что из аренды в «Анжи» я вернулся другим игроком. Последние туров 10 шикарно провёл.

Играем на сборах с «Янг Бойз» за полторы-две недели до чемпионата — и снова травма! На месяц-полтора выбываю. Аленичева снимают, а Каррера знать меня не знает. Играет Тёма [Ребров], и играет блестяще, никаких вопросов. Не факт, что со мной «Спартак» стал бы чемпионом, ха-ха! Может, и нет, но это к вопросу, доиграл ли я своё в «Спартаке».

Я первый матч в Лиге чемпионов сыграл с «Селтиком» дома. А перед ответным дня три после травмы потренировался — и снова в составе. Лига чемпионов, гимн, мурашки — самые яркие впечатления. И возраст такой приятный…» — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.