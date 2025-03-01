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В «Пари НН» допустили покупку Агапова у ЦСКА, несмотря на отсутствие права выкупа

В «Пари НН» допустили покупку Агапова у ЦСКА, несмотря на отсутствие права выкупа
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов допустил вероятность того, что нижегородский клуб может приобрести защитника ЦСКА Илью Агапова, несмотря на отсутствие права выкупа. В минувшем январе 24-летний футболист перешёл в «Пари НН» на правах аренды.

«Не включать опцию выкупа в аренду Агапова — наше совместное решение с ЦСКА. Цифры, которые обсуждались, мы посчитали завышенными. Можно было бы сделать необязательный выкуп, но мы такие деньги на рынке не платим. Коллеги из ЦСКА — наши товарищи, мы в хороших отношениях. Приняли решение, что делаем аренду без опции выкупа. Но, опять же, это футбол. Отсутствие выкупа не мешает, летом можем поговорить и об аренде, и о трансфере. Одно дело — обязательный выкуп, но мы не платим такие деньги, о которых говорили. Поэтому этот пункт в данное соглашение и не попал», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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