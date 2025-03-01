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Песьяков: во вратарской бригаде «Крыльев» тесновато, но у нас отличная атмосфера

Песьяков: во вратарской бригаде «Крыльев» тесновато, но у нас отличная атмосфера
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Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о конкуренции на вратарской линии самарского клуба.

«При той конкуренции, которая есть во вратарском коллективе «Крыльев», у нас отличная атмосфера. Тесновато, да. Читал в прессе, как будто главный тренер не очень понимал мой переход в «Крылья». Идёт сезон, Ломаев играет, Богдан Овсянников или Женя Фролов — второй номер.

И тут за семь-восемь туров до конца выходит новость: Песьяков переходит в Самару. Тренер читает и, естественно, реагирует: у нас всё нормально. По этому поводу я тоже немного переживал. Но когда приехал, Витальевич сразу сказал: «Серёга, что было, то было. Работаем». Сейчас всё хорошо», — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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