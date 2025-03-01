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ЖФК «Зенит» объявил о прекращении сотрудничества с нападающей Мэри-Энн Эзенагу

ЖФК «Зенит» объявил о прекращении сотрудничества с нападающей Мэри-Энн Эзенагу
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Нигерийская нападающая Мэри-Энн Эзенагу покинула «Зенит», сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Сообщается, что сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон.

24-летняя футболистка присоединилась к сине-бело-голубым в 2023 году. Вместе с клубом нигерийка стала двукратной чемпионкой России (2023, 2024) и обладательницей Суперкубка (2023).

Напомним, по итогам сезона-2024 «Зенит» выиграл золотые медали Суперлиги, набрав 68 очков и опередив на шесть баллов столичный ЦСКА.

Отметим, что сегодня, 1 марта, в перерыве матча между мужскими командами «Зенита» и ЦСКА в рамках РПЛ пройдёт презентация женской команды сине-бело-голубых в преддверии сезона-2025.

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