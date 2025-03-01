Аморим ответил Кину, усомнившемуся в лидерских качествах Бруну Фернандеша

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим встал на защиту полузащитника и капитана «красных дьяволов» Бруну Фернандеша, которого подверг критике экс-футболист манкунианцев Рой Кин, заявив, что португальский хавбек не способен повести команду за собой.

«Я слышал эти слова, но у меня другое мнение. Бруну действительно важен для нас. Я знаю, что как капитан он способен брать на себя ответственность. В последнее время он очень расстроен, поскольку хочет побеждать, и ему трудно справиться с этой ситуацией. У Роя Кина остались высокие стандарты с прошлых времён. Однако у меня противоположное мнение, потому что я тренер», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.

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