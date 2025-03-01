Голкипер «Краснодара» Агкацев назвал лучшего нападающего РПЛ

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев назвал лучшего форварда Российской Премьер-Лиги.

— Ещё недавно длилась эпопея с возможным трансфером Джона Кордобы. Ты рад, что он остался?

— Конечно. Джон — один из лидеров «Краснодара». Лучший нападающий лиги. Все защитники, с кем я общаюсь, единогласно говорят, что против Кордобы тяжелее всего играть. У любого защитника в РПЛ спросите — они подтвердят, — приводит слова Агкацева «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Кордоба сыграл за «Краснодар» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 14 млн.

В субботу, 1 марта, «Краснодар» на своём поле примет самарские «Крылья Советов» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.