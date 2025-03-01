«Ливерпуль» видит замену Салаху в 19-летнем вингере из Серии А — Caught Offside

«Ливерпуль» следит за 19-летним правым нападающим «Комо» Ассане Диао. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, мерсисайдцы рассматривают Диао в качестве потенциальной замены для 32-летнего вингера Мохамеда Салаха, чей контракт заканчивается грядущим летом. Подчёркивается, что интерес к футболисту «Комо» также проявляет «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Диао принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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