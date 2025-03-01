«Астон Вилла» вышла в четвертьфинал Кубка Англии впервые за 10 лет

Вчера, 28 февраля, «Астон Вилла» на своём поле нанесла поражение «Кардифф Сити» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии. Благодаря этой победе бирмингемцы впервые за 10 лет вошли в число участников четвертьфинала национального Кубка.

Напомним, победу команде Унаи Эмери принёс дубль нападающего Марко Асенсио во втором тайме. Соперник «Астон Виллы» по 1/4 финала определится позднее.

В последний раз «Астон Вилла» выходила в четвертьфинал Кубка Англии в сезоне-2014/2015, когда дошла до финала, уступив в нём «Арсеналу» (0:4).

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» победили «Манчестер Сити» со счётом 2:1.