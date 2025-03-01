Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» вышла в четвертьфинал Кубка Англии впервые за 10 лет

«Астон Вилла» вышла в четвертьфинал Кубка Англии впервые за 10 лет
Комментарии

Вчера, 28 февраля, «Астон Вилла» на своём поле нанесла поражение «Кардифф Сити» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии. Благодаря этой победе бирмингемцы впервые за 10 лет вошли в число участников четвертьфинала национального Кубка.

Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 0
Кардифф Сити
Кардифф
1:0 Асенсио – 68'     2:0 Асенсио – 80'    

Напомним, победу команде Унаи Эмери принёс дубль нападающего Марко Асенсио во втором тайме. Соперник «Астон Виллы» по 1/4 финала определится позднее.

В последний раз «Астон Вилла» выходила в четвертьфинал Кубка Англии в сезоне-2014/2015, когда дошла до финала, уступив в нём «Арсеналу» (0:4).

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» победили «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка Англии
Материалы по теме
Унаи Эмери высказался о переходе Дониэлла Малена в «Астон Виллу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android