Орнштейн: «Ливерпуль» хочет сохранить Салаха и ван Дейка, есть оптимизм насчёт их будущего

«Ливерпуль» продолжает вести переговоры о будущем в клубе 32-летнего нападающего Мохамеда Салаха и 33-летнего центрального защитника Вирджила ван Дейка. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

По информации источника, в стане «красных» есть оптимизм относительно будущего этих футболистов в команде. Мерсисайдцы хотят сохранить их обоих. Ван Дейк и Салах также хотят остаться в клубе.

Напомним, контракты обоих игроков заканчиваются грядущим летом. Ван Дейк выступает в составе «Ливерпуля» с января 2018 года. Салах является игроком «красных» с лета 2017 года.

Сколько зарабатывают футболисты: