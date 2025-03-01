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Орнштейн: «Ливерпуль» хочет сохранить Салаха и ван Дейка, есть оптимизм насчёт их будущего

Орнштейн: «Ливерпуль» хочет сохранить Салаха и ван Дейка, есть оптимизм насчёт их будущего
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«Ливерпуль» продолжает вести переговоры о будущем в клубе 32-летнего нападающего Мохамеда Салаха и 33-летнего центрального защитника Вирджила ван Дейка. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

По информации источника, в стане «красных» есть оптимизм относительно будущего этих футболистов в команде. Мерсисайдцы хотят сохранить их обоих. Ван Дейк и Салах также хотят остаться в клубе.

Напомним, контракты обоих игроков заканчиваются грядущим летом. Ван Дейк выступает в составе «Ливерпуля» с января 2018 года. Салах является игроком «красных» с лета 2017 года.

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