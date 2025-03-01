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Новичок «Пари НН» Весино рассказал, с кем из уругвайцев советовался перед переходом в клуб

Новичок «Пари НН» Весино рассказал, с кем из уругвайцев советовался перед переходом в клуб
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Новоиспечённый нападающий «Пари НН» Тьяго Весино ответил, с кем из уругвайских футболистов он советовался перед переходом в нижегородский клуб.

«Перед переходом в «Пари НН» больше всего советовался с Хуаном Босельи, потому что он мой близкий друг. Он мне рассказал о характеристиках чемпионата, поэтому у меня было большое желание принять этот вызов. Тут есть хорошие футболисты — Маричаль, Лаксальт, Оласа, Гонсалес — они все хорошо проявляют себя в клубах. У меня есть такое же желание — показать, какой я футболист», — сказал Весино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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