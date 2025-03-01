«Енисей» обыграл «Аланию» в стартовом матче весеннего этапа сезона-2024/2025 Первой лиги

В Красноярске, в футбольном манеже «Футбол-арена Енисей» завершился матч 22-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги, в котором местный «Енисей» нанёс поражение владикавказской «Алании» со счётом 1:0. Эта игра стала первой в рамках весеннего этапа чемпионата.

Единственный гол в матче забил на 32-й минуте нападающий сибиряков Андрей Окладников.

Таким образом, красноярцы набрали 30 очков и переместились на шестое место, однако у остальных соседей по турнирной таблице игра в запасе. «Алания» потерпела четвёртое поражение подряд, осталась с 18 очками и занимает предпоследнее место, находясь в зоне вылета во Вторую лигу.

Отметим, что матчи 22-го тура Первой лиги также пройдут в воскресенье, 2 марта, и в понедельник, 3 марта.