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«Енисей» обыграл «Аланию» в стартовом матче весеннего этапа сезона-2024/2025 Первой лиги

«Енисей» обыграл «Аланию» в стартовом матче весеннего этапа сезона-2024/2025 Первой лиги
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В Красноярске, в футбольном манеже «Футбол-арена Енисей» завершился матч 22-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги, в котором местный «Енисей» нанёс поражение владикавказской «Алании» со счётом 1:0. Эта игра стала первой в рамках весеннего этапа чемпионата.

Россия — Мелбет Первая лига . 22-й тур
01 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Окладников – 32'    

Единственный гол в матче забил на 32-й минуте нападающий сибиряков Андрей Окладников.

Таким образом, красноярцы набрали 30 очков и переместились на шестое место, однако у остальных соседей по турнирной таблице игра в запасе. «Алания» потерпела четвёртое поражение подряд, осталась с 18 очками и занимает предпоследнее место, находясь в зоне вылета во Вторую лигу.

Отметим, что матчи 22-го тура Первой лиги также пройдут в воскресенье, 2 марта, и в понедельник, 3 марта.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
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