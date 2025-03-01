«МЮ» поборется с «Арсеналом» за Влаховича, «Ювентус» готов продать игрока за € 60 млн — CO

«Арсенал» намерен провести переговоры о возможном трансфере 25-летнего нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. «Канониры» рассматривают вариант с покупкой сербского футболиста грядущим летом. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, конкуренцию в борьбе за подписание Влаховича лондонскому клубу может составить «Манчестер Юнайтед», нуждающийся в усилении линии нападения. Подчёркивается, что «Ювентус» может отпустить форварда летом за € 60 млн.

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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