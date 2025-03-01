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Станет ли сегодня Артём Дзюба лучшим бомбардиром в истории российского футбола?

Станет ли сегодня Артём Дзюба лучшим бомбардиром в истории российского футбола?
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36-летнему нападающему «Акрона» Артёму Дзюбе осталось забить два гола, чтобы стать лучшим российским бомбардиром в истории. На текущий момент форвард отметился 232 мячами. Его опережает бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков, поразивший ворота соперника 233 раза.

«Чемпионат» предлагает вам пройти опрос на тему: «Станет ли сегодня Артём Дзюба лучшим бомбардиром в истории российского футбола?»

Сегодня, 1 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Акрон» встретится с «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Александр Кержаков Подробнее
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