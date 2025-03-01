Станет ли сегодня Артём Дзюба лучшим бомбардиром в истории российского футбола?

36-летнему нападающему «Акрона» Артёму Дзюбе осталось забить два гола, чтобы стать лучшим российским бомбардиром в истории. На текущий момент форвард отметился 232 мячами. Его опережает бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков, поразивший ворота соперника 233 раза.

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Сегодня, 1 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Акрон» встретится с «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 по московскому времени.