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Песьяков: сыграл «на ноль», а Карпин на теории раздел: «Пися обосрался»

Песьяков: сыграл «на ноль», а Карпин на теории раздел: «Пися обосрался»
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Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков вспомнил об опыте игры под руководством экс-тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Мы сыграли дома 0:0. Как для вратаря — топовый матч. А меня Георгич на теории раздел: «Пися обосрался. Куда хреначишь мяч?» В том смысле, что мы тренируем выход от ворот изо дня в день, а я вдруг начал играть длинными передачами. Ну и всё, поэтому не выиграли.

«Если ты не будешь играть ногами — ты не будешь играть». Эта фраза со мной столько, сколько знаю Георгича. И в «Спартаке» было так», — сказал Сергей Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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