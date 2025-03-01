Песьяков: на миллион процентов не я лишил «Краснодар» чемпионства

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков вспомнил своё высказывание после победы самарского клуба над санкт-петербургским «Зенитом» (3:2) в 17-м туре РПЛ. Напомним, Песьяков тогда сказал: кто-то говорил, что я отнял чемпионство у «Краснодара». Ну вот, пожалуйста, «Краснодар», я свой должок отдал. Всё в ваших руках.

«Это в моменте пришло в голову. Первое время в «Инстаграме»* (организация Meta признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. «Чемпионата») натыкался на комменты, что это я лишил «Краснодар» чемпионства. Я понимал, что на миллион процентов это сделал не я.

Если посмотреть начало сезона, думаю, мы найдём две-три результативные ошибки краснодарских вратарей, без фамилий. Давайте, может быть, к ним вернёмся. Я всё понимаю, но в голове эти упрёки отложились. Ну и всплыли в памяти на флэш-интервью в Питере.

Что здесь такого? Это же просто экспромт, единичный комментарий. Я даже в Ростове встречал болельщиков «Краснодара», которые выговаривали: «Серёга, ну как так?» Я разводил руками: «Ребята, это футбол». А что мне им ответить? Не знаю. На самом деле мы спокойненько, на позитиве пообщались. Когда мы обыграли «Зенит», мне это вспомнилось.

Ситуации-то на самом деле схожие: «Краснодар» и «Зенит» снова идут ноздря в ноздрю, только тогда был конец чемпионата, а тут — середина. Я и сказал: «Пожалуйста, Сергей Песьяков и «Крылья Советов» дают вам шанс». А «Краснодар» им в полной мере не воспользовался — 0:0 с «Локомотивом» сыграли», — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.