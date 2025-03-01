Песьяков: спросил у Комличенко: «Что это за «Факел» из английской Премьер-лиги?»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением об изменении игрового стиля жёлто-синих.

«Сейчас стиль игры «Ростова» немного поменялся, в том числе по объективным причинам. А при мне играли только низом, в средний и короткий пас. «Факел» же максимально удлиняет передачи. Это ни для кого не секрет, поэтому надеюсь, что никого не обижу таким сравнением. «Уфа» в таком же ключе лет 10 в Премьер-Лиге играла, даже в еврокубки выходила. Если это приносит результат — почему нет?

В последнем туре 2024 года на угловом у Комли [Комличенко] спросил в шутку: «Что это за «Факел» из английской Премьер-лиги?» «Ростов» же приучил всех в последние годы к игре низом, а тут просто кардинально изменился. Пошли длинные подачи, давление — и всё качественно, эффективно, смотрибельно! Я тогда по ошибке сравнил их с «Шеффилдом», который где-то в низших английских лигах болтается. Имел в виду кого-то типа «Брайтона». Настолько зрелищно и агрессивно они заиграли! Мы там просто без аутов, как говорят, играли. Всё время моменты, моменты, моменты. Мне очень такой «Ростов» понравился», — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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