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Сборная Нидерландов объявила состав на четвертьфинальные матчи Лиги наций с Испанией

Сборная Нидерландов объявила состав на четвертьфинальные матчи Лиги наций с Испанией
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Пресс-служба сборной Нидерландов в социальных сетях опубликовала состав «оранжевых» на предстоящие матчи четвертьфинала Лиги наций УЕФА с командой Испании, которые пройдут 20 и 23 марта в Роттердаме и Валенсии соответственно.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Испания
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тренерский штаб Рональда Кумана остановил свой выбор на 25 футболистах:

Фото: Пресс-служба сборной Нидерландов

Напомним, «оранжевые» заняли второе место в группе 3 Лиги А Лиги наций, набрав девять очков в шести матчах. Подопечные Кумана одержали две победы, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение. Также в этом квартете выступали сборные Германии, Венгрии и Боснии и Герцеговины.

На прошедшем летом 2024 года чемпионате Европы в Германии сборная Нидерландов дошла до полуфинала, где уступила команде Англии со счётом 1:2.

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