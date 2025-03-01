Сборная Нидерландов объявила состав на четвертьфинальные матчи Лиги наций с Испанией

Пресс-служба сборной Нидерландов в социальных сетях опубликовала состав «оранжевых» на предстоящие матчи четвертьфинала Лиги наций УЕФА с командой Испании, которые пройдут 20 и 23 марта в Роттердаме и Валенсии соответственно.
Тренерский штаб Рональда Кумана остановил свой выбор на 25 футболистах:
Фото: Пресс-служба сборной Нидерландов
Напомним, «оранжевые» заняли второе место в группе 3 Лиги А Лиги наций, набрав девять очков в шести матчах. Подопечные Кумана одержали две победы, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение. Также в этом квартете выступали сборные Германии, Венгрии и Боснии и Герцеговины.
На прошедшем летом 2024 года чемпионате Европы в Германии сборная Нидерландов дошла до полуфинала, где уступила команде Англии со счётом 1:2.
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