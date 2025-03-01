«Ногу не мог поднять». Песьяков объяснил голевую ошибку в матче «Ростов» — «Спартак»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков объяснил, чем была обусловлена его голевая ошибка в матче 25-го тура РПЛ сезона-2023/2024 со «Спартаком» (1:5).
— Сперцян недавно жаловался в интервью «Чемпионату» на постоянные боли в спине из-за переездов. Знакомо?
— Всё то же самое. Я и со «Спартаком» из-за этого неудачно сыграл. Помните, неудачно вынес мяч, когда Медина забил? К тому времени я настолько свою спину забросил, что левую ногу не мог нормально поднять. За пять-шесть часов в сидячем положении спинка точно спасибо не скажет. Единственное, что в этих переездах немного спасало, — это карты. Бридж помогал убить время. Ну и спину заодно, ха-ха, — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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