Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ногу не мог поднять». Песьяков объяснил голевую ошибку в матче «Ростов» — «Спартак»

«Ногу не мог поднять». Песьяков объяснил голевую ошибку в матче «Ростов» — «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков объяснил, чем была обусловлена его голевая ошибка в матче 25-го тура РПЛ сезона-2023/2024 со «Спартаком» (1:5).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

— Сперцян недавно жаловался в интервью «Чемпионату» на постоянные боли в спине из-за переездов. Знакомо?
— Всё то же самое. Я и со «Спартаком» из-за этого неудачно сыграл. Помните, неудачно вынес мяч, когда Медина забил? К тому времени я настолько свою спину забросил, что левую ногу не мог нормально поднять. За пять-шесть часов в сидячем положении спинка точно спасибо не скажет. Единственное, что в этих переездах немного спасало, — это карты. Бридж помогал убить время. Ну и спину заодно, ха-ха, — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Не я лишил «Краснодар» золота». Песьяков — об уходе Карпина, отказе «Спартаку» и «Зените»
Эксклюзив
«Не я лишил «Краснодар» золота». Песьяков — об уходе Карпина, отказе «Спартаку» и «Зените»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android