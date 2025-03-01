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Экс-нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов может продолжить карьеру в «Зените-2» — источник

Экс-нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов может продолжить карьеру в «Зените-2» — источник
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Бывший форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов может продолжить свою игровую карьеру в санкт-петербургском «Зените-2». Об этом сообщает Metaratings.

На данный момент 27-летний игрок является свободным агентом. Последней командой Жамалетдинова был ярославский «Шинник», трудовой контракт с которым был расторгнут в январе 2025 года по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне Жамалетдинов сыграл за «Шинник» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

За свою профессиональную игровую карьеру Жамалетдинов выступал за московский ЦСКА, польский «Лех», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Волгарь» и ярославский «Шинник». В сезоне-2017/2018 Тимур забил гол за ЦСКА в ворота португальской «Бенфики» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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