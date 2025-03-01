В «Атлетико» прокомментировали слухи об интересе к форварду «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу

Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин отреагировал на информацию об интересе «матрасников» к нападающему «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу.

«Нуньес не входит в планы клуба на предстоящий период. Информация о нашем интересе к игроку не имеет под собой оснований. «Атлетико» не ищет нападающего. Нашей команде нужно усилить другие позиции. Это и обсуждает руководство «Атлетико» на текущий момент», — приводит слова Марина 365scores.

В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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