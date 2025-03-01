Гендиректор ЦСКА Бабаев: мы открыты к диалогу с Федотовым, чтобы решить споры вне CAS

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейский клуб открыт к диалогу с экс главным тренером Владимиром Федотовым.

«В данном случае только истец может проявить такую инициативу, чтобы договориться вне CAS. Мы предлагали общаться ещё задолго до рассмотрения дела даже в палате Российского футбольного союза.

Владимир Валентинович знает нашу позицию, к диалогу открыты, но осталось немного времени. Не знаю, произойдёт ли это», — приводит слова Бабаева ТАСС.

В июне 2024 года ЦСКА объявил об увольнении Федотова. Российский специалист возглавил красно-синих летом 2022 года. В августе минувшего года стало известно, что Владимир подал иск к армейцам в палату по разрешению споров РФС на 200 млн рублей. Юристы тренера требуют от московского клуба неустойку за расторжение трудового контракта. В октябре CAS зарегистрировал иск специалиста к ЦСКА о выплате денежной компенсации.