Пресс-служба «Зенита» назвала Кругового главной жертвой новой схемы Николича

Пресс-служба «Зенита», в преддверии матча 19-го тура РПЛ с ЦСКА, представляя соперника в клубном телеграм-канале, неоднозначно высказалась о бывшем защитнике сине-бело-голубых Даниле Круговом, ныне защищающем цвета армейцев.

«Первую часть сезона ЦСКА завершил на шестом месте, отставая от топ-3 на шесть очков. Главный тренер армейцев Марко Николич не скрывал разочарования результатами, говоря, что зимой команда постарается уйти от схемы с тремя центральными защитниками.

Так и случилось: все матчи на зимних сборах ЦСКА начинал с четырьмя игроками обороны. Главной жертвой новой схемы стал бывший защитник «Зенита» Данил Круговой, теперь конкурирующий с Мойзесом за место левого защитника и пока проигрывающий эту борьбу», — сказано в публикации.

Примечательно, что ранее 26-летний Круговой говорил о том, что хорошо чувствует себя в схеме с четырьмя защитниками. Футболист перешёл из ЦСКА в «Зенит» в январе 2024 года.

Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА. Начало игры в 16:30 мск.