Хулиан Альварес рассказал, в какой момент он принял решение уйти из «Ман Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес рассказал о причинах ухода из английского клуба. Минувшим летом аргентинский футболист перешёл в мадридский «Атлетико».

«Сити» доверял мне с момента, как я приехал. Они привезли меня в Европу из «Ривер Плейт». Я сыграл много матчей, забил много голов, мы выиграли титулы. Это было идеально.

Если бы я остался в «Сити», то мне было бы также комфортно. Я всегда говорю, что очень благодарен клубу, но мне было нужно что-то ещё. Что-то внутри меня подсказывало, что мне нужен новый вызов в карьере. Почувствовал, что в «Атлетико» я мог бы развиваться лучше, найти свою лучшую версию себя как футболиста. Отчасти я ушёл из-за этого.

Я действительно хочу играть в самых важных матчах. Как уже сказал, я не сыграл в финале Лиги чемпионов [за «Манчестер Сити»], не попав в основной состав. В полуфинале также играл мало, хотя мне хотелось бы участвовать в таких матчах. Тогда я подумал о смене обстановки», — приводит слова Альвареса Infobae.

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