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Юрий Сёмин: не сомневаюсь, что Дзюба побьёт рекорд Кержакова

Юрий Сёмин: не сомневаюсь, что Дзюба побьёт рекорд Кержакова
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, сможет ли звёздный нападающий «Акрона» Артём Дзюба в сегодняшнем матче РПЛ с «Пари НН» побить рекорд Александра Кержакова по голам в истории российского футбола.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
0 : 0
Акрон
Тольятти

«Не знаю, получится ли сегодня у Дзюбы повторить или превзойти рекорд Кержакова в матче с «Пари НН». Но однозначно, что рекорд этот Артём побьёт! Нужно отметить то, что Дзюба игрок своеобразный, но полезный. Если вы его историю помните: не получается в Питере — он не сидит в запасе и уезжает в Тулу. Там прекрасно играет и помогает Туле. В такой же ситуации приходит в «Локомотив»: помогает им и забивает мячи. Сейчас Артём в «Акроне». Там у него всё хорошо складывается. Поэтому я даже не сомневаюсь, что он побьёт рекорд Кержакова», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в настоящее время на счету 36‑летнего Дзюбы 232 мяча за карьеру во всех турнирах, у Кержакова — 233.

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