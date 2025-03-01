Песьяков: наверное, после «Зенита» какой-то хейт был, но я ничего не читаю, не смотрю

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков ответил, часто ли он подвергается критике за пропущенный мяч на 85-й минуте матча с «Зенитом» (2:1) в 30-м туре РПЛ сезона-2023/2024. Эта победа помогла сине-бело-голубым стать чемпионами России.

— Часто до вас доносится эхо того злополучного гола?

— Сейчас уже совсем нет. Только недавно Сперц [Сперцян] у вас, на «Чемпионате», высказался: «Серёга, как же так?» Наверное, в первое время какой-то хейт был, но я в принципе ничего не читаю, не смотрю. Мне так проще.

Мне Витальевич, Кафанов, всегда советовал: «Серёга, ничего не читай — ни хорошего, ни плохого». Я и сам к этому со времён «Спартака» пришёл.

Вся эта история про игру ногами — она же ещё там в тандеме с Валерием Георгиевичем начиналась. Этот шлейф за мной со спартаковских времён тянется. Сергей Песьяков никому покоя не даёт! — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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