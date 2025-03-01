Песьяков рассказал о курьёзном случае в Ростове-на-Дону после перехода в «Крылья»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал о забавном случае, произошедшем с ним после перехода в «Крылья Советов». 36-летний футболист стал игроком самарской команды минувшим летом.

«Тоже прикольная тема — заходим в отель после игры вместе с Романом Евгеньевым, а охранник поздравляет: «О, Серёга, здорово, с победой!» Забыл или не знал, что я уже не в «Ростове». Посмеялись с ним. Негатива вообще не было. Мне ростовчане запомнились как самые тёплые и добрые люди из тех мест, где я жил. Всё-таки там прошёл самый большой этап моей карьеры, прикипел к городу. Первые полгода в «Крыльях» мы с женой по привычке Самару Ростовом называли — никак перестроиться не могли. Даже здесь, на сборах, раз проскочило: «Когда в Ростов?» — в смысле в Самару», — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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